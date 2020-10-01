УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы: Какие условия

Матч " Динамо-Гент" Twitter / FC Dynamo Kyiv

На матче смогут присутствовать только местные болельщики

УЕФА разрешил частично вернуть футбольных болельщиков на стадионы в матчах еврокубков и национальных сборных. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В частности, на матчах Лиги Европы, Лиги чемпионов и Лиги Наций может присутствовать 30% от общей вместимости стадионов. Также проведение матча должно быть согласовано с местными властями, болельщики должны соблюдать социальную дистанцию и санитарные нормы.

Соответствующее решение было окончательно согласовано после матча за Суперкубок УЕФА на Пушкаш Арене между Баварией и Севильей. На игре было 15 тысяч человек. Итак, специалисты решили, что проводить поединки с болельщиками в таком формате безопасно.

Однако, на матче смогут присутствовать только местные болельщики.

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Напомним, ряд руководителей немецких футбольных клубов, чьи игроки заявлены на матч Украина-Германия в рамках Лиги Наций, не хотят отпускать игроков за ситуации с коронавирусом в Украине.

Матч Украина-Германия, в рамках группового этапа Лиги Наций, должен состояться в Киеве 10 октября.