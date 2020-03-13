УЕФА приостановил текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы

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Четвертьфиналы ЛЧ и ЛЕ также были отложены

УЕФА приостановил все матчи в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом пресс-служба УЕФА написала в Twitter.

"В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются", - сказано в сообщении.

В УЕФА отметили, что четвертьфиналы ЛЧ и ЛЕ, которые должны были состояться 20 марта, также были отложены.

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Напомним, ранее в УЕФА объявили, что на следующей неделе состоится видеоконференция со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность переноса или отмены проведения Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.

По состоянию на утро 13 марта в мире было зарегистрировано 128 343 случая заболевания коронавируса, из них 68 324 человека - выздоровели.