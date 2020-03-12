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УЕФА перенесет Евро на 2021 год, - СМИ

Утвержден график еврокубков и представительство Украины в сезоне-2020/2021 Портал uefa.com

В то же время Лигу Чемпионов и Лигу Европы отменят

В УЕФА объявили, что на следующей неделе состоится видеоконференция со всеми федерациями Европы, где будут обсуждать возможность переноса или отмены проведения Лиги Чемпионов, Лиги Европы и Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации издания, предварительный план заключается в переносе Евро на 2021 год.

К тому же, перенос на следующий год УЕФА позволит как следует подготовиться к полноценному проведению турнира.

В то же время, текущие розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы будут отменены.

Ранее стало известно, что в мире отменили важнейшие теннисные и баскетбольные турниры из-за коронавируса.

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Напомним, ранее Правительство Украины ввело карантин на три недели в связи с распространением коронавируса в мире. Более подробно о том, какие ограничения коснутся украинских граждан, можно прочитать по ссылке.

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