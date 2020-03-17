УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, - СМИ

Утвержден график еврокубков и представительство Украины в сезоне-2020/2021 Портал uefa.com

Решающий матч Лиги чемпионов примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле

УЕФА перенес даты проведения турниров, финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, финал Лиги Чемпионов был перенесен на 30 мая на 27 июня, а Лиги Европы — с 27 мая на 24 июня.

По предварительной информации, решающий матч Лиги чемпионов примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле. Финал Лиги Европы состоится на арене "Энергия Гданьск" в Гданьске.

К слову, ранее путевки в 1/4 ЛЧ уже успели завоевать "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Атлетико" и ПСЖ. Игры в парах 1/8 "Ювентус" — "Лион", "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид", "Барселона" — "Наполи" и "Бавария" — "Челси" перенесены на неопределенный срок. В ЛЕ участники успели сыграть первые матчи 1/8 финала.

Напомним, недавно Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года.