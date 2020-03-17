live
Новости » Спорт Читати новину українською

УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса, - СМИ

Утвержден график еврокубков и представительство Украины в сезоне-2020/2021 Портал uefa.com

Решающий матч Лиги чемпионов примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле

УЕФА перенес даты проведения турниров, финала Лиги Чемпионов и Лиги Европы в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Marca

Как отмечается, финал Лиги Чемпионов был перенесен на 30 мая на 27 июня, а Лиги Европы — с 27 мая на 24 июня.

По предварительной информации, решающий матч Лиги чемпионов примет "Олимпийский стадион Ататюрка" в Стамбуле. Финал Лиги Европы состоится на арене "Энергия Гданьск" в Гданьске.

К слову, ранее путевки в 1/4 ЛЧ уже успели завоевать "РБ Лейпциг", "Аталанта", "Атлетико" и ПСЖ. Игры в парах 1/8 "Ювентус" — "Лион", "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид", "Барселона" — "Наполи" и "Бавария" — "Челси" перенесены на неопределенный срок. В ЛЕ участники успели сыграть первые матчи 1/8 финала.

Напомним, недавно Союз европейских футбольных ассоциаций перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Чрезвычайное положение могут ввести, чтобы под "шумок" закон о земле принять, – Кацман С 17 марта в Украине закроют метрополитены Юрист Либерман объяснил, что делать людям, которые не успели вернуться в Украину Канада закрывает границу для иностранцев
Loading...

программы канала ZIK

Срочно: Внеочередное заседание Верховной Рады | 17.03.20
Метро Киева, Харькова и Днепра прекращает работу. Внеочередное заседание ВРУ | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Строгий режим или чрезвычайное положение в Украине? Что будет с валютой? | Ток-шоу
Обращение Зеленськогою. Чрезвычайное положение в Украине | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер в Украине: Границы уже закрыты | Ток-шоу