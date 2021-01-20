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УЕФА назвал символическую сборную: Мюнхенская "Бавария" закрепила доминирование

Фото из открытых источников

В сборную попали представители всех ведущих европейских лиг

Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал символическую сборную 2020 года, в которую вошли сразу пять игроков мюнхенской "Баварии". Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В частности, в сборную попали представители всех ведущих европейских лиг.

Согласно заключению УЕФА, лучшим голкипером стал Мануэль Нойер ("Бавария"); защитники: Йозуа Кимми ("Бавария"), Серхио Рамос ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Альфонсо Дэвис ("Бавария"); полузащитниками: Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"); нападающими: Неймар ("Пари Сен-Жермен"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

 

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Напомним, ранее главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в список лучших национальных наставников в течение 2011-2020 годов.

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