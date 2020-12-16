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Ударили по имиджу футбола: УАФ заявила об открытии дела против девяти украинских спортсменов

Против украинских футболистов открыли дело из-за игры в составе сборной "ДНР" Фото из открытых источников

Спортсмены сыграли в составе сборной самопровозглашенной "ДНР"

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявил об открытии производства в отношении девяти футболистов, сыгравших в составе сборной так называемой "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба УАФ. 

С заявлением о нарушениях в Футбольную ассоциацию обратилась Служба безопасности Украины. По предварительной информации, украинские футболисты 25 сентября на стадионе "Динамо" в городе Сухуми (Абхазия) приняли участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия". 

В связи с предоставленной информацией организация ждет письменного объяснения от таких игроков:

  1. Гарненко Станислава Андреевича, 1987 г. р.;
  2. Федотова Евгения Александровича, 1987 г. р.;
  3. Пархоменко Артема Александровича, 2000 г. р.;
  4. Охмата Евгения Игоревича, 1987 г. р.;
  5. Томазова Савелия Сергеевича, 1998 г. р.;
  6. Махно Ярослава Николаевича, 1993 г. р.;
  7. Лагоды Андрея Олеговича, 2002 г. р.;
  8. Бессалова Артема Леонидовича, 1983 г. р.;
  9. Фролова Владислава Владимировича, 1988 г. р.

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"Данное обращение (СБУ - ред.) находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игре УАФ, в связи с чем будет проведена проверка о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части нанесения вреда имиджу украинского футбола", - отметили в УАФ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Москве из-за возможного подозрения в шпионаже в пользу Украины арестовали бывшего украинского футболиста Василия Василенко.  

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