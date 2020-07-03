У футболистов запорожского "Металлурга" обнаружили вспышку коронавируса

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Болезнь обнаружили у семи игроков

У семи игроков футбольной команды "Металлург Запорожье" обнаружили коронавирус. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба МФК "Металлург" Запорожье.

"Матч 22-го тура с "Рухом" перенесен. Команда возвращается домой. Исследования обнаружили коронавирусную болезнь у семи игроков. По приезду вся команда и персонал клуба проведут повторное углубленное тестирование на COVID-19. Сейчас самый главный момент – выполнение всех рекомендаций областного лабораторного центра и врачей", - отметили там.

Отмечается, что тестирования были проведены перед выездом во Львов. В футбольном клубе отметили, что предварительное ПЦР-исследование игроков на коронавирус показало отрицательный результат.

Напомним, у игроков, а также персонала львовского футбольного клуба "Карпаты" подтвердили заражения коронавирусом COVID-19. Там заболело больше половины игроков.