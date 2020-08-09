У двух футболистов "Динамо" обнаружили коронавирус

Киевское "Динамо" на турецком сборе в спарринге обыграло брестское "Динамо" Портал fcdynamo.kiev.ua

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме

У двух игроков киевского "Динамо" подтвердили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

"У форварда первой команды Назария Русина были выявлены симптомы COVID-19, после чего ему оперативно сделали соответствующий тест, который показал положительный результат. Аналогичным оказался результат теста и его соседа по комнате на тренировочной базе клуба Романа Вантуха", - говорится в сообщении.

В клубе отметили, что всем игрокам "Динамо" в экстренном порядке были сделаны ПЦР-тесты на коронавирус - результаты оказались отрицательными.

Сейчас инфицированные игроки изолированы от команды и отправлены на двухнедельный карантин.

Тренировочный процесс "Динамо" продолжается в штатном режиме.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1 119 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших превысило 80 тысяч. Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 погибли 18 человек, еще 317 больных выздоровели.