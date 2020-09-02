Тренер сборной Швейцарии, соперника Украины в Лиге наций, заболел коронавирусом

Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти Фото из открытых источников

Сборная Швейцарии должна встретиться на матче со сборной Украины 3 сентября

Тренер вратарей сборной Швейцарии по футболу Патрик Фолетти получил положительный результат теста на коронавирус. Все остальные члены штаба здоровы. Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации.

Согласно сообщению, мужчина узнал о результате своего теста перед прибытием в расположение сборной, поэтому он ни с кем с ней не контактировал. У Патрика Фолетти нет никаких симптомов заболевания, он находится на самоизоляции.

Отмечается, что швейцарцы уже проконсультировались с врачами, для сборной нет никаких дополнительных ограничений.

Команда без тренера вылетела во Львов, где уже завтра, 3 сентября, сыграет со сборной Украины в рамках Лиги наций УЕФА. Начало матча запланировано на 21: 45.

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Ранее сообщалось, что букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций УЕФА Украина-Швейцария. Они принимают ставки на победу сборной Андрея Шевченко с коэффициентом 2,60, показатель успеха швейцарцев оценивается в 2,62, ничья - 3,20.