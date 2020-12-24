Топ-10 лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко опустились в рейтинге
Боксеры потеряли по одной позиции в перечне
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в рейтинге топ-10 лучших боксеров мира по версии спортивного портала ESPN. Об этом сообщает "Страна.ua".
Отмечается, что в свежем списке лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (Pound-for-pound) Василий Ломаченко занял седьмое место, а Александр Усик оказался на восьмой строчке. Ранее же украинцы в рейтинге были на шестом и седьмом местах соответственно.
В целом рейтинг Топ-10 лучших боксеров мира сейчас выглядит следующим образом:
- Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес;
- Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес;
- Наойя Инуэ – 19-0, 16 КО) - легчайший вес;
- Эррол Спенс (26-0, 21 КО) - полусредний вес;
- Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес;
- Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – супертяжелый вес;
- Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес;
- Александр Усик (17-0, 13 КО) – супертяжелый вес;
- Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый легчайший вес;
- Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.
Напомним, недавно Александр Усик впервые попал в десятку среди лучших в супертяжелой весовой категории по рейтингу журнала The Ring. Украинец занял десятую строчку в перечне.
Ранее сообщалось, что украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда.