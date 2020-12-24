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Топ-10 лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко опустились в рейтинге

Александр Усик и Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Боксеры потеряли по одной позиции в перечне

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в рейтинге топ-10 лучших боксеров мира по версии спортивного портала ESPN. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что в свежем списке лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (Pound-for-pound) Василий Ломаченко занял седьмое место, а Александр Усик оказался на восьмой строчке. Ранее же украинцы в рейтинге были на шестом и седьмом местах соответственно.

В целом рейтинг Топ-10 лучших боксеров мира сейчас выглядит следующим образом:

  1. Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес;
  2. Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес;
  3. Наойя Инуэ – 19-0, 16 КО) - легчайший вес;
  4. Эррол Спенс (26-0, 21 КО) - полусредний вес;
  5. Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес;
  6. Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – супертяжелый вес;
  7. Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес;
  8. Александр Усик (17-0, 13 КО) – супертяжелый вес;
  9. Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый легчайший вес;
  10. Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.

Напомним, недавно Александр Усик впервые попал в десятку среди лучших в супертяжелой весовой категории по рейтингу журнала The Ring. Украинец занял десятую строчку в перечне.

Новости по теме: Теофимо Лопес и Тайсон Фьюри признаны бойцами года, - The Ring

Ранее сообщалось, что украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда.

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