Топ-10 лучших боксеров мира: Усик и Ломаченко опустились в рейтинге

Александр Усик и Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Боксеры потеряли по одной позиции в перечне

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик опустились в рейтинге топ-10 лучших боксеров мира по версии спортивного портала ESPN. Об этом сообщает "Страна.ua".

Отмечается, что в свежем списке лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (Pound-for-pound) Василий Ломаченко занял седьмое место, а Александр Усик оказался на восьмой строчке. Ранее же украинцы в рейтинге были на шестом и седьмом местах соответственно.

В целом рейтинг Топ-10 лучших боксеров мира сейчас выглядит следующим образом:

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) – полусредний вес; Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) – средний вес; Наойя Инуэ – 19-0, 16 КО) - легчайший вес; Эррол Спенс (26-0, 21 КО) - полусредний вес; Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) – легкий вес; Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) – супертяжелый вес; Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) – легкий вес; Александр Усик (17-0, 13 КО) – супертяжелый вес; Хуан Франциско Эстрада (40-3, 27 КО) – первый легчайший вес; Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) – средний вес.

Напомним, недавно Александр Усик впервые попал в десятку среди лучших в супертяжелой весовой категории по рейтингу журнала The Ring. Украинец занял десятую строчку в перечне.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы. Наряду с украинцем, в Зал выбрали американцев Флойда Мейвезера и Андре Уорда.