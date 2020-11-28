Тайсон и Джонс готовятся к бою и провели дуэль взглядов: Где смотреть поединок

Дуэль взглядов между Тайсоном и Джонсом Twitter / Boxing Insider

На официальном взвешивании Тайсон оказался тяжелее Джонса

Американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов перед поединком, который по киевскому времени состоится в воскресенье, 29 ноября. Соответствующее видео обнародовал "Boxing on BT Sport" в Twitter.

Известно, что Тайсон и Джонс готовятся к совместному бою и провели взвешивание. Так, весы под Майком Тайсоном показали ровно 100 кг. В то же время Джонс, который на три года моложе своего соперника, продемонстрировал вес 95,3 кг.

После взвешивания спортсмены встретились в традиционной дуэли взглядов. Тогда они долго смотрели друг другу в глаза, но обошлось без провокаций.

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent



Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight #TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 27, 2020

Как сообщает UA-Football, поединок состоится в Лос-Анджелесе на арене Стейплс-центр. Спортсмены будут соревноваться за символический титул WBC Frontline Battle Belt.

Посмотреть бой украинцы в прямом эфире смогут на медиасервисе Мegogo. Но просмотр будет бесплатным только для владельцев подписки. Сам же поединок начнется 28 ноября в 4 часа утра по Киеву.

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Напомним, недавно боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон на День благодарения подал на стол шоколадную голову Роя Джонса. Тогда его детям блюдо не очень понравилось, а остатки доедала собака.