Тайсон и Джонс готовятся к бою и провели дуэль взглядов: Где смотреть поединок

На официальном взвешивании Тайсон оказался тяжелее Джонса

Американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов перед поединком, который по киевскому времени состоится в воскресенье, 29 ноября. Соответствующее видео обнародовал "Boxing on BT Sport" в Twitter.

Известно, что Тайсон и Джонс готовятся к совместному бою и провели взвешивание. Так, весы под Майком Тайсоном показали ровно 100 кг. В то же время Джонс, который на три года моложе своего соперника, продемонстрировал вес 95,3 кг.

После взвешивания спортсмены встретились в традиционной дуэли взглядов. Тогда они долго смотрели друг другу в глаза, но обошлось без провокаций.

For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent



Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight #TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl