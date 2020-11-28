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Тайсон и Джонс готовятся к бою и провели дуэль взглядов: Где смотреть поединок

Дуэль взглядов между Тайсоном и Джонсом Twitter / Boxing Insider

На официальном взвешивании Тайсон оказался тяжелее Джонса

Американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов перед поединком, который по киевскому времени состоится в воскресенье, 29 ноября. Соответствующее видео обнародовал "Boxing on BT Sport" в Twitter.

Известно, что Тайсон и Джонс готовятся к совместному бою и провели взвешивание. Так, весы под Майком Тайсоном показали ровно 100 кг. В то же время Джонс, который на три года моложе своего соперника, продемонстрировал вес 95,3 кг.

После взвешивания спортсмены встретились в традиционной дуэли взглядов. Тогда они долго смотрели друг другу в глаза, но обошлось без провокаций.

Как сообщает UA-Football, поединок состоится в Лос-Анджелесе на арене Стейплс-центр. Спортсмены будут соревноваться за символический титул WBC Frontline Battle Belt.

Посмотреть бой украинцы в прямом эфире смогут на медиасервисе Мegogo. Но просмотр будет бесплатным только для владельцев подписки. Сам же поединок начнется 28 ноября в 4 часа утра по Киеву.

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Напомним, недавно боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон на День благодарения подал на стол шоколадную голову Роя Джонса. Тогда его детям блюдо не очень понравилось, а остатки доедала собака.

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