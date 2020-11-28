Тайсон и Джонс готовятся к бою и провели дуэль взглядов: Где смотреть поединок
На официальном взвешивании Тайсон оказался тяжелее Джонса
Американские боксеры Майк Тайсон и Рой Джонс провели дуэль взглядов перед поединком, который по киевскому времени состоится в воскресенье, 29 ноября. Соответствующее видео обнародовал "Boxing on BT Sport" в Twitter.
Известно, что Тайсон и Джонс готовятся к совместному бою и провели взвешивание. Так, весы под Майком Тайсоном показали ровно 100 кг. В то же время Джонс, который на три года моложе своего соперника, продемонстрировал вес 95,3 кг.
После взвешивания спортсмены встретились в традиционной дуэли взглядов. Тогда они долго смотрели друг другу в глаза, но обошлось без провокаций.
For the first time in 15 years, Iron Mike weighs in and looks into the soul of his opponent— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 27, 2020
Mike Tyson faces off with Roy Jones Jr ahead of tomorrow night's fight #TysonJones | Saturday, 1am | BT Sport Box Office pic.twitter.com/gmkOqVP1Sl
Как сообщает UA-Football, поединок состоится в Лос-Анджелесе на арене Стейплс-центр. Спортсмены будут соревноваться за символический титул WBC Frontline Battle Belt.
Посмотреть бой украинцы в прямом эфире смогут на медиасервисе Мegogo. Но просмотр будет бесплатным только для владельцев подписки. Сам же поединок начнется 28 ноября в 4 часа утра по Киеву.
Напомним, недавно боксер-тяжеловес и бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон на День благодарения подал на стол шоколадную голову Роя Джонса. Тогда его детям блюдо не очень понравилось, а остатки доедала собака.