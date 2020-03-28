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Тайсон: Дэвис и Ломаченко должны сражаться вместе

Майкл Джеральд Тайсон Фото из открытых источников

Тайсона впечатляет украинский боксер Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон выразил свое расположение к боксерам Василию Ломаченко и Джервонти Дэвиса, а также подчеркнул, что они должны боксировать вместе. Об этом сообщает Boxingnews24.

В частности, Тайсон отметил, что его впечатляет чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко. Поэтому бывший боксер хотел бы увидеть противостояние украинца с Джервонтой Дэвисом.

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"Меня поражает Василий Ломаченко. Этот парень с Украины, знаете? Слышали ли о нем? Он мне нравится. А еще мне нравится Джервонта Дэвис. Эти двое должны боксировать вместе", - отметил Тайсон. 

Напомним, недавно американский боксер Теофимо Лопес раскритиковал Василия Ломаченко и заявил, что его не устраивает неопределенность относительно боя с украинским боксером, который прервал подготовку к нему через коронавирус.

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