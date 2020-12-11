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Сын знаменитого Шумахера дебютировал в гонках "Формула-1"

Мик Шумахер Фото из открытых источников

Пилот финишировал восемнадцатым

Сын знаменитого пилота Михаэля Шумахера, 21-летний Мик Шумахер дебютировал в автогонках в классе машин "Формула-1". О он сообщил на своей странице в Фейсбук.

Отмечается, что гонка состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах. "Я очень счастлив одеть этот костюм впервые. Как хорошо быть здесь", - написал Шумахер.

Известно, что гонщик выступил в составе команды "Хаас" и пришел к финишу 18-м. Отставание от лидера гонки, нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булла", составило 1 минуту 37,378 секунды.

Еще один пилот "Хааса" Пьетро Фиттипальди, второй раз принявший участие в гонках, занял 19-ю строчку в турнирной таблице.

Мик Шумахер впервые сел за руль болида "Формулы-1" в апреле 2019 года. Выступая за Ferrari, юноша принял участие в тестовых соревнованиях в Бахрейне. Тогда Шумахер выполнил 12 кругов за рулем SF 90.

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Напомним, недавно Мик Шумахер стал чемпионом серии "Формула-2" 2020 года. По итогам сезона он опередил своего главного соперника на 14 очков.

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