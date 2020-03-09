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Свитолина завоевала свой первый в сезоне титул на турнире в Мексике

В финале украинка встретилась с чешской теннисисткой Марией Боузковой

Элина Свитолина из открытых источников

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила свой первый титул после победы в сезоне 2018 года, обойдя в финале турнира в мексиканском Монтеррее спортсменку из Чехии Марию Боузкову. Об этом сообщает WTA.

Согласно сообщению, Свитолиной удалось обойти Боузкову в трехчасовом поединке на турнире Abierto GNP Seguros в Монтеррее. Финал закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Следует заметить, что это не только первая победа украинки в этом сезоне, но и ее первый титул после ее победы на итоговом чемпионате в сезоне 2018 года.

Напомним, ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина потерпела еще одну неудачу в сезоне, проиграв в первом раунде турнира серии Премьер в Дубае, который ранее дважды выигрывала. 

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