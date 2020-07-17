Свитолина триумфовала на выставочном турнире Bett1 Aces в Берлине

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут

25-летняя украинка Элина Свитолина выиграла свой стартовый матч на теннисном турнире Australian Open-2020 Большой теннис Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей выставочного турнира Bett1 Aces в Берлине.

В решающем поединке, который состоялся на "харде", а не "траве", как матчи предыдущей стадии, 25-летняя одесситка в трех сетах сломила сопротивление "неудобной" оппонентки из Чехии - Петры Квитовой - 3:6, 6:1, 10:5. До этого соперницы встречались между собой на турнирах WTA девять раз, и лишь дважды украинка уходила с корта в роли победителя.

На сей раз теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

За это время они совершили по четыре подачи навылет, а также по пять двойных ошибок. Свитолина допустила вдвое меньше невынужденных ошибок, чем оппонентка - 13 против 30, а также реализовала 4 брейкпоинта - против 3 у Квитовой.

sport.ua

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Напомним, в полуфинале турнира украинская теннисистка не испытала проблем с Анастасей Севастовой из Латвии.