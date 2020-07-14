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Свитолина победила Севастову на турнире Bett1 Aces в Берлине

Элина Свитолина Фото из открытых источников

Соперницы провели на корте более 1 час

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина вышла в финал выставочного турнира Bett1 Aces в столице Германии Берлине. Об этом сообщает "Укринформ".

Согласно сообщению, в матче 1/2 финала украинская теннисистка на травяном корте стадиона Штеффи Граф победила Анастасию Севастову (43) из Латвии - 7:6 (7:2), 6:3.

Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Отметим, турнир в Берлине состоит из двух этапов. До 15 июля соревнования проходят на траве - на стадионе  Штеффи Граф в теннисном клубе LTTC Rot-Weiss, а затем  те же участники переедут на корт арены, специально построенной в ангаре берлинского аэропорта Темпельхоф, где турниры состоятся с 17 по 19 июля.

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Напомним, ранее популярный журнал Forbes включил украинскую теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг топ-30 самых перспективных европейцев до 30 лет.

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