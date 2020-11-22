Спортсмен из Украины побил восьмилетний рекорд Европы по плаванию

Пловец Михаил Романчук Фото из открытых источников

Пловец на три секунды опередил француза Янника Аньеля, чей рекорд не могли побить в течение 8 лет

Украинский спортсмен Михаил Романчук установил новый рекорд Европы по плаванию на дистанции 800 метров вольным стилем на короткой воде. Об этом сообщает Sportarena.com.

В частности, пловец из Украины показал результат 7: 25,73 в рамках International Swimming League. Таким образом он более чем на три секунды превзошел предыдущий рекорд француза Янника Аньеля (7:29,17), который никому не удавалось побить восемь лет.

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Михаил Романчук - двукратный чемпион Европы в Глазго и серебряный призер чемпионатов мира в Будапеште и Кванджу. Сейчас спортсмен выступает за итальянскую команду Aqua Centurions.

Напомним, недавно львовский борец Николай Грибик стал чемпионом мира по спортивному самбо среди юношей в супертяжелой категории-более 87 килограммов.

Также ранее украинская 18-летняя теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере попала в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) и поднялась со 104 позиции на 97.