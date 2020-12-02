"Событие мирового масштаба": Бывший абсолютный чемпион мира Холифилд бросил вызов Тайсону

Эвандер Холифилд и Майк Тайсон Фото из открытых источников

Ранее у Холифилда с Тайсоном состоялись два поединка, оба выиграл Эвандер

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях 58-летний Эвандер Холифилд готов вернуться на боксерский ринг ради поединка с 54-летним легендарным Майком Тайсоном. Холифилд считает, что их бой станет событием мирового масштаба, и нет причин, почему поединок может не состояться, сообщает BoxingScene.

По словам боксера, он еще раньше хотел договориться о бое с Тайсоном, однако тогда получил отказ.

"Больше никаких отговорок. Этот бой должен состояться для нашего наследия. Майк, ты сказал, что готов драться со мной, так что подпиши контракт и выходи на ринг. Мир в ожидании, и все зависит от тебя. Я готов", - заявил Холифилд.

Как известно, во время своей спортивной карьеры Холифилд провел два поединка против Тайсона и оба выиграл.

К слову, в последний раз он выходил на ринг в 2011 году, когда победил датчанина Брайана Нильсена.

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Напомним, в ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим. Боксеры прошли всю дистанцию в восемь раундов, а судьи объявили ничью. Таким образом, уникальный пояс WBC Frontline Battle достался двум спортсменам.