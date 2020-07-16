Скандал в украинском футболе: Арбитра матча лидеров Первой лиги избили в судейской комнате

Футболисты "Миная" и "Агробизнеса" - клубов Первой лиги Украины FC-Minaj / Facebook

Фамилии игроков, которые напали на рефери, не уточняются

Поединок лидеров Первой лиги Украины "Агробизнеса" с "Минаем" ознаменовался избиением главного арбитра Юрия Иванова. Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

Отмечается, что футболисты напали на арбитра в судейской комнате, после чего тот отправился в полицию снимать побои. Фамилии игроков, которые устроили расправу над рефери, не уточняются.

Поединок "Агробизнес" - "Минай" завершился поражением хозяев со счетом 0:2. Победу подопечным Кобина принесли точные удары Машталира и Нуриева (с пенальти) в эндшпиле игры. По ходу встречи судья показал восемь желтых карточек игрокам "Агробизнеса", а также назначил в их ворота пенальти, и три "горчичника" гостям.

Оба клуба имеют неплохие шансы на повышение в классе и являются соседями по турнирной таблице. За шесть туров до финиша чемпионата "Минай" с 47 баллами занимает вторую строчку. На один балл меньше у разместившегося на третьем месте "Агробизнеса".

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Днем ранее состоялся поединок Премьер-лиги, в котором "Шахтер" без особых проблем обыграл "Колос".