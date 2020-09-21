Шевченко объявил состав сборной Украины на октябрьские матчи

Андрей Шевченко Фото из открытых источников

В реестре вызванных футболистов 28 игроков

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил список игроков, вызванных для подготовки и участия в матчах с командами Франции, Германии и Испании в октябре. Об этом сообщается пресс-служба Украинской футбольной ассоциации.

Согласно сообщению, среди игроков один дебютант-защитник ЛАСКа Евгений Чеберко. В резерве команды - полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус, который может быть переведен в основной состав в случае проблем со здоровьем у кого-то из основной когорты.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Георгий Бущан ("Динамо").

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо").

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Напомним, сборная Украины по футболу сохранила за собой 24-е место в обновленном рейтинге FIFA. Украинские игроки за месяц набрали два очка и приблизились к 23-й позиции.