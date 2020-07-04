"Шахтер" в драматичном матче с пятью голами переиграл "Динамо"

Twitter футбольного клуба "Шахтер"

"Горняки" продлили беспроигрышную серию в матчах национального первенства против "динамовцев" до 7 матчей

В центральном матче 29-го тура Favbet Лиги на НСК "Олимпийском" в гости к столичному "Динамо" пожаловал чемпион Украины - донецкий "Шахтер".

Счет в матче был открыт на 31-й минуте. "Горняки" умело воспользовались ошибкой хозяев в собственной штрафной при выходе из обороны, и Степаненко после отскока мяча от штанги при дальнем ударе Болбата вывел "оранжево-черных" вперед. Спустя 8 минут подопечные Каштру благодаря великолепному удару Коноплянки удвоили преимущество.

"Динамовцы" выглядели полностью растерянными. Об этом свидетельствовала и статистика игры - всего один удар за первую половину игры. Тем не менее в перерыве тренерскому штабу удалось достучаться до игроков, и во втором тайме перед "Шахтером" предстала совершенно иная команда, чего явно не ожидали гости, в частности, их голкипер - Трубин.

18-летний страж ворот "горняков" не оправдал возложенный на него кредит доверия, едва не уничтожив все достижения одноклубников. В начале он выронил мяч из рук перед собой, позволив Вербичу сократить отставание в счете, а на 67-й минуте вследствие неуверенной игры на выходе Де Пена красиво перебросил Трубина и установил равенство на табло.

Последнее слово в игре осталось за "Шахтером". Сработала бразильская связка "Тайсон-Алан Патрик". Первый отдал великолепный пас, а второй превратил его в голевой, в третий раз разочаровав Бойко.

Таким образом, "горняки" в четвертый раз в сезоне обыграли "динамовцев" и продолжили беспроигрышную серию в матчах национального первенства против столичного клуба до 7 поединков.

"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) - 2:3

Голы: Вербич, 51; Де Пена, 67 - Степаненко, 31; Коноплянка, 39; Алан Патрик, 72

"Динамо": Бойко, Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич (до 90+1), Сидорчук, Цитаишвили (Караваев, 74), Шапаренко, Буяльский (Каргбо-мл., 86), Вербич, Русин (Де Пена, 46).

"Шахтер": Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 55), Степаненко (Бондаренко, 77), Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 76), Мораес (Фернандо, 77).

Предупреждения: Кадири, 63 - Соломон, 17; Болбат, 42; Степаненко, 62.

Удаления: Пиварич, 90+1 (грубая игра).

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