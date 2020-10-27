"Шахтер" расписал ничью с миланским "Интером"

Матч "Шахтер" - "Интер" Фото из открытых источников

"Шахтер" нанес 4 удара в сторону ворот, один из которых - в створ

Донецкий "Шахтер" и миланский "Интер" закончили матч второго тура Лиги чемпионов со счетом 0:0. Матч прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Подопечные Каштру уверенно начали поединок и заставили итальянцев засесть в обороне, однако "Интер" сумел быстро освоиться и ответил двумя опасными моментами. Барелла и Лукаку попали в перекладину ворот "Шахтера"

После перерыва "Интер" продолжил контролировать игру, однако "горняки" сумели удержать ничью.

В целом "Шахтер" нанес 4 удара в сторону ворот, один из которых - в створ, "Интер" - 11, 4 - в створ.

Таким образом, "Шахтер" после двух стартовых туров набрал четыре очка и сейчас занимает первое место в группе.

Следующий матч дончане проведут против немецкой "Боруссии М" 3 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".

Напомним, 21 октября донецкий "Шахтер" довольно неожиданно одержал выездную победу в матче с мадридским "Реалом" со счетом 3:2. Победу "Шахтера" журналисты считают достаточно неожиданным, поскольку из-за вспышки COVID-19 в команде "горняков" они приехали на матч не в сильнейшем составе. Известно, что в составе "Шахтера" на поле вышли сразу 8 игроков в возрасте 23 года или моложе.