"Шахтер" переиграл "Вольфсбург" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

"Шахтер" и "Вольфсбург" Фото из открытых источников

Все три мяча "горняки" забили в конце встречи

Донецкий "Шахтер" обыграл 3:0 немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает "Эспрессо.TV".

В частности, все три мяча "горняки" забили в конце встречи. Дубль оформил Жуниор Мораес, еще один гол забил Манор Соломон.

Таким образом, в ответном матче еврокубка "Шахтер" одержал победу, доведя счет по итогам двух встреч до 5:1 в свою пользу, и отправляется в 1/4 Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Базель" - "Айнтрахт".

Напомним, в первом матче 31-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" принимал в Киеве "Колос" из Ковалевки. Согласно сообщению, "горняки" победили со счетом 2: 0 благодаря голам Маркиньоса Сиприано и Жуниора Мораеса.