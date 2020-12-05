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"Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем" с двумя автоголами

"Шахтер" Twitter / FC SHAKHTAR DONETSK

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу "горняков"

Донецкий "Шахтер" разгромил закарпатский "Минай" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 5:1. Об этом сообщает "УНИАН".

Отмечается, что "горняки" открыли счет на 20-й минуте матча благодаря автоголу Олега Допилки. Уже через минуту после этого счет игры стал 2:0 в пользу дончан, поскольку результативным ударом отличился Фернандо.

Через несколько минут, на 29-й, Манор Соломон забил в ворота закарпатской команды уже третий гол. Через шесть минут "Минай" ответил забитым мячом в ворота "горняков" от Анатолия Нуриева.

После перерыва, на 55-й минуте матча, защитник "Шахтера" Николай Матвиенко отправил в ворота соперника еще один мяч. Кроме того, на 72-й минуте, после удара Богдана Вьюнника и рикошета от Максима Лопиренко, был забит второй автогол в ворота "Миная".

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Напомним, недавно донецкий футбольный клуб "Шахтер" обыграл мадридский "Реал" за один тур до финиша группового этапа Лиги чемпионов. Тогда "горняки" завершили матч со счетом 2:0.

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