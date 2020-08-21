"Шахтер" обыграл "Колос" в чемпионате Украины по футболу

Голы в ворота "Колоса" забили Алан Патрик и Тете

Матч Шахтер – Колос Фото из открытых источников

Донецкий " Шахтер" одержал победу над ковалевским "Колосом" со счетом 3:1. Об этом сообщает Sport.ua.

Отмечается, что мячи среди "горняков" забили Алан Патрик (60-я минута, с пенальти и 69-я) и Тете (72 минута). В свою очередь, гол в ворота дончан забил игрок "Колоса" Денис Костышин (на 76 минуте).

Кроме того, два пенальти голкипер "Колоса" Евгений Волынец парировал от Тайсона (45+1 минута) и Марлоса (52 минута).

Напомним, недавно донецкий футбольный клуб "Шахтер" разгромно проиграл итальянскому профессиональному ФК "Интер" в одноматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы со счетом 5:0. Однако, команда все равно добавила себе очков и поднялась в клубном рейтинге УЕФА. Согласно рейтингу, теперь донецкие "горняки" занимают 12 место в Европе.

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Ранее донецкий "Шахтер" обыграл 3:0 немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В частности, все три мяча "горняки" забили в конце встречи. Дубль оформил Жуниор Мораес, еще один гол забил Манор Соломон.