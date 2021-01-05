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"Шахтер" обнародовал соперников на сборах в Турции

Facebook/ФК " Шахтер"

"Горняки" намерены провести четыре поединка

Донецкий "Шахтер" во время тренировочных сборов в Турции сыграет с футбольными клубами Польши, Словакии, Словении и Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В частности, "горняки" намерены провести четыре поединка:

  • 21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
  • 23 января, 18:00. "Шахтер" - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
  • 25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
  • 26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

Отмечается, что 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и несколько дней будут отдыхать, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.

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Напомним, ранее голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный попали в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА.

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