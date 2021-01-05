"Шахтер" обнародовал соперников на сборах в Турции
"Горняки" намерены провести четыре поединка
Донецкий "Шахтер" во время тренировочных сборов в Турции сыграет с футбольными клубами Польши, Словакии, Словении и Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В частности, "горняки" намерены провести четыре поединка:
- 21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)
- 23 января, 18:00. "Шахтер" - "Лудогорец" (Разград, Болгария)
- 25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)
- 26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)
Отмечается, что 26 января подопечные Луиша Каштру вернутся в Украину и несколько дней будут отдыхать, после чего отправятся в Турцию на второй сбор.
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Напомним, ранее голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный попали в топ-50 молодых футболистов, которые могут проявить себя в 2021 году, по версии УЕФА.