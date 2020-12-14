"Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы

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Первый матч "Динамо" проведет дома, "Шахтер" - на выезде

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в матчах 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом пишет Укринформ.

В частности, сине-белые сыграют с бельгийским "Брюгге", а горняки столкнутся с израильским "Маккаби".

Все матчи этой стадии пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч "Динамо" проведет дома, "Шахтер" - на выезде.

В целом результаты жеребьевки следующие:

"Вольфсберг" (Австрия)- "Тоттенхэм" (Англия)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия)

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайнтед" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия)

"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Лестер" (Англия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания)

"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия)

"Краснодар" (Россия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия)

"Мольде" (Норвегия) - "Гоффенхайм" (Германия)

"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия)

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Голландия)

"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ "Эйндховен" (Голландия).

Следующая жеребьевка состоится 26 декабря.

Напомним, 8 декабря киевское "Динамо" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов обыграло будапештский "Ференцварош" в Киеве со счетом 1:0 и попало в 1/16 этапа розыгрыша Лиги Европы.