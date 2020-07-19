Сенсация в Киеве: "Колос" добыл историческую победу над "Динамо"

Игроки "Колоса" (Морозко "10" и Черноморец "15") и "Динамо" (Кендзера "94") Официальный сайт "Динамо"

"Бело-синие" провалили матч, но сохранили вторую позицию

В заключительном поединке 32-го тура Favbet Лиги на НСК "Олимпийском" встретились "Колос" из Ковалевки и киевское "Динамо".

Команды выходили на поле с разными целями и задачами. Если для хозяев эта встреча служила мощной проверкой на прочность перед стыковыми матчами за возможность представлять Украину в Лиге Европы, то для "динамовцев", сделавших весомую заявку на "серебро" в матче с "Зарей", необходимо было не ударить в грязь лицом и как минимум завершить в матч вничью. Но и это им не удалось.

Начало игры было достаточно скучным. В глазах игроков гостей сложно было найти искру, которая превратится в пламя, а игроки "Колоса" понимали стоимость пропущенного мяча и его влияние на дальнейший ход событий в матче, поэтому засели в оборону, действуя на контратаках.

Ближе к окончанию тайма подопечные Костышина перехватили инициативу. После ударов Морозко и Лысенко мяч мог запросто побывать в воротах "динамовцев", только Бущан не позволил этого сделать, удачно сыграв в обеих эпизодах.

В первую же минуту после перерыва "бело-синие" усилиями Русина могли выйти вперед в матче - Волынец перевел мяч в штангу. Затем Назарий промахнулся с подачи Де Пены с левого фланга.

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На 54-й минуте хозяева преподнесли урок, как необходимо реализовывать моменты, когда Лысенко с подачи Морозко послал мяч под перекладину, тем самым открыв счет в матче.

От неожиданной пощечины киевляне отходили очень долго. Михайличенко даже пришлось усилить атакующий потенциал, правда, толку от этого особого не было. Наоборот, именно вышедший на замену Шапаренко сфолил в штрафной площадке против Вильхамссона, а пострадавший сам успешно исполнил пенальти. Счет стал критичным для "Динамо", ведь в параллельном матче "Заря" играла вничью с "Десной" и поджимала черниговчан.

"Бело-синие" пошли в активное наступление на ворота соперника, переведя игру на половину поля хозяев. Только вот вскрыть организованную оборону "Колоса" оказалось задачей не из легких, вернее, даже непосильной. С ударами Кадири, Де Пены и Цитаишвили Волынец справился, а Цыганкову не хватило точности при исполнении штрафного с опасной позиции.

Таким образом, "Колос" не только добывает историческую победу над "Динамо", но и "помогает" столичному клубу установить антирекорд по поражениям в УПЛ - их у "бело-синих" в этом сезоне целых девять. Несмотря на это, подопечные Михайличенко благодаря ничье главных конкурентов в параллельном поединке сумели финишировать вторыми, что позволит им участвовать в отборочном раунде Лиги чемпионов.

У команды из Ковалевки еще впереди плей-офф за место в квалификации Лиги Европы. В полуфинале 25 июля они сойдутся с победителем второй шестерки - "Днепром-1", а затем, в случае победы, - с триумфатором пары "Александрия" - "Мариуполь".

"Колос" (Ковалевка) - "Динамо" (Киев) - 2:0

Голы: Лысенко, 54; Вильхамссон, 71 (с пен.)

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