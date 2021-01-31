Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону
Украинцы уступили победителям из Норвегии 52,5 секунды
Сборная Украины по биатлону стала бронзовым призером в классической смешанной эстафете Чемпионата Европы по биатлону, который завершился 31 января в городе Душники-Здруй (Польша). Об этом сообщает Укринформ.
Как отмечается, украинские биатлонисты Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима уступили победителям из Норвегии 52,5 секунды, а обладателям "серебра" немцам - 21,8 секунды.
В итоге Украина заняла четвертое общекомандное место на чемпионате Европы. Кроме эстафетной бронзы, украинец Артем Прима завоевал золото в гонке преследования, а Анастасия Меркушина получила "серебро" в индивидуальной гонке.
Следующим этапом для биатлонистов будет чемпионат мира, который 10-21 февраля будет принимать Поклюка (Словения).
Напомним, недавно представительница женской сборной по биатлону Анастасия Меркушина на Кубке Европы получила первое "серебро" чемпионата в индивидуальной гонке и прошла дистанцию без единого промаха.