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Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина Фото из открытых источников

Украинцы уступили победителям из Норвегии 52,5 секунды

Сборная Украины по биатлону стала бронзовым призером в классической смешанной эстафете Чемпионата Европы по биатлону, который завершился 31 января в городе Душники-Здруй (Польша). Об этом сообщает Укринформ

Как отмечается, украинские биатлонисты Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал и Артем Прима уступили победителям из Норвегии 52,5 секунды, а обладателям "серебра" немцам - 21,8 секунды.

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В итоге Украина заняла четвертое общекомандное место на чемпионате Европы. Кроме эстафетной бронзы, украинец Артем Прима завоевал золото в гонке преследования, а Анастасия Меркушина получила "серебро" в индивидуальной гонке. 

Следующим этапом для биатлонистов будет чемпионат мира, который 10-21 февраля будет принимать Поклюка (Словения).

Напомним, недавно представительница женской сборной по биатлону Анастасия Меркушина на Кубке Европы получила первое "серебро" чемпионата в индивидуальной гонке и прошла дистанцию без единого промаха. 

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