Сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей в необычной форме. Фото
Украинские футболисты выйдут на поле в зеленом
В среду, 11 ноября, в польском городе Хожув на Силезском стадионе состоится товарищеский матч между сборными Украины и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ).
Как отмечается, команды уже определились, в каких формах выйдут на поле.
В частности, во время традиционного совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы.
В то же время польские футболисты выйдут на поле в белой форме. Вратари выйдут в зеленой и желтой форме соответственно.
Напомним, недавно Харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" одержала победу в матче с армянским клубом "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов.