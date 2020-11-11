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Сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей в необычной форме. Фото

Вратарь сборной Украины будет в зеленой форме, а вратарь польской команды - в желтой

 УАФ

Украинские футболисты выйдут на поле в зеленом

В среду, 11 ноября, в польском городе Хожув на Силезском стадионе состоится товарищеский матч между сборными Украины и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Ассоциации футбола (УАФ). 

Как отмечается, команды уже определились, в каких формах выйдут на поле. 

В частности, во время традиционного совещания с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы.

УАФ

В то же время польские футболисты выйдут на поле в белой форме. Вратари выйдут в зеленой и желтой форме соответственно.  

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Напомним, недавно Харьковская футбольная команда "Жилстрой-2" одержала победу в матче с армянским клубом "Алашкерт" в женской Лиге чемпионов.  

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