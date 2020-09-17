Сборная Украины по футболу осталась на 24-й позиции в рейтинге FIFA

Украинцы за месяц набрали два очка

Сборная Украины по футболу Фото из открытых источников

Сборная Украины по футболу сохранила за собой 24-е место в обновленном рейтинге FIFA. Об этом свидетельствуют данные на сайте Федерации.

Отмечается, что украинские игроки за месяц набрали два очка и приблизились к 23-й позиции. Сейчас в первую десятку рейтинга входят Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия, Аргентина и Колумбия.

При этом все соперники по Лиге наций находятся в рейтинге выше нас: Испания – 7, Германия – 14-а, а Швейцария заняла 15-е место. В то же время конкуренты сборной Украины в финальном турнире чемпионата Европы заняли следующие места: Нидерланды – 13, а Австрия – 27.

Напомним, недавно в Лиге наций отменили матч второго тура между командами Чехии и Шотландии из-за пандемии коронавируса COVID-19. Сборную Чехии по футболу тогда расформировали из-за страха распространения вируса среди игроков и персонала.

Новости по теме: Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций: Шевченко назвал главную причину

Позже президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли заявил, что европейский футбол потеряет 4 млрд евро из-за коронавируса. По его словам, рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%.