Сборная Украины определилась с составом против Испании

Фанаты сборной Украины по футболу Фото из открытых источников

В заявку попали 23 игрока

Тренер украинской сборной по футболу Андрей Шевченко подал в заявке на игру против сборной Испании 23 игрока. Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

В частности, в футбольном поединке примут участие:

Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Евгений Чеберко, Андрей Ярмоленко, Евгений Макаренко, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Марлос, Никита Шевченко, Ефим Конопля, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Богдан Михайличенко, Роман Безус, Виктор Коваленко, Александр Караваев, Александр Зубков, Дмитрий Резник.

Добавим, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере национальной команды, в заявку на игру с Испанией не попал Валерий Бондарь.

Матч Украина-Испания состоится 13 октября в 21:45 в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Напомним, недавно в Киеве разрешили проводить футбольные матчи с частичным привлечением болельщиков. При этом количество зрителей может быть не более 30 процентов от вместимости стадиона.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил частично вернуть футбольных болельщиков на стадионы в матчах еврокубков и национальных сборных.