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Россию отстранили от участия на Олимпийских играх

Олимпийские игры-2020 в Токио Фото из открытых источников

Спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию окончательно лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года. Об этом говорится в соответствующем прессрелизе опубликованном на сайте CAS.

Таким образом, иск WADA был частично удовлетворен. Сначала организация отстранила Россию на четыре года.

Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В течение этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира (в частности, по футболу 2022 в Катаре) и Олимпийских играх (в Токио в 2021 году и в Пекине в 2022 году). Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.

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Напомним, антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда лишила российского биатлониста Евгения Устюгова двух золотых и одной бронзовой олимпийских медалей за употребление допинга.

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