Российский лыжник на эстафете Кубка мира напал с палкой на соперника: Всю сборную дисквалифицировали

Российский лыжник Александр Большунов Фото из открытых источников

Отстраненные от соревнований спортсмены возмущены таким решением

Во время соревнования Кубка мира по лыжному катанию представитель сборной России совершил нападение на соперника – он ударил его палкой, а потом еще и сбил с ног. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, инцидент произошел во время эстафеты Кубка мира, проходившем в финском Лахте. Лидер российской сборной Александр Большунов шел третьим и на финишной прямой намеревался обойти представителя финской команды Йони Мяки. Его соперник начал маневрировать и прижимался к обочине трассы, чем не давал возможности человеку вырваться вперед. Россиянина это очень разозлило - прямо во время эстафеты он начал бить его палками.

При этом добавляется, что, по результатам соревнований, Мяки завоевал второе место, а Большунов – третье. Впрочем таким финалом лыжник из России не был доволен и сбил с ног финна, врезавшись прямо в него. Сам пострадавший спортсмен никак не отреагировал на провокации.

"Я был немного удивлен. Все произошло неожиданно. Считаю, что это плохо для спорта, и надеюсь, что такое не повторится, соревнования есть соревнования. Как спринтер я просто так коридор не отдам. Надеюсь, он это осознает", - рассказал финский лыжник в комментарии TV2.

Кроме этого, за 15 минут после инцидента Большунову сообщили о личной дисквалификацию за неспортивное поведение, а впоследствии от соревнований отстранили и одну из российских сборных. Другая, которая тоже представляла, страну заняла второе место.

Однако, члены дисквалифицированной команды не видят вины в поведении коллеги.

"Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы так же на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только российскую команду, этого же заслуживали и финны. Раз за разом, случай за случаем, когда мы видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, то в дальнейшем таких ситуаций будет только больше", - посетовал российский лыжник Евгений Белов.

Федерация лыжных гонок России решила подать апелляцию на действия Финна из-за нарушения им правил во время эстафеты.

Новости по теме: Первая ракетка мира Джокович бросил мячом в судью US Open, атлета дисквалифицировали

Ранее сообщалось, что нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани дисквалифицировали за употребление запрещенного слова "негрито". Он пропустит ближайшие матчи и заплатит штраф.