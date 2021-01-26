Российский лыжник на эстафете Кубка мира напал с палкой на соперника: Всю сборную дисквалифицировали
Отстраненные от соревнований спортсмены возмущены таким решением
Во время соревнования Кубка мира по лыжному катанию представитель сборной России совершил нападение на соперника – он ударил его палкой, а потом еще и сбил с ног. Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, инцидент произошел во время эстафеты Кубка мира, проходившем в финском Лахте. Лидер российской сборной Александр Большунов шел третьим и на финишной прямой намеревался обойти представителя финской команды Йони Мяки. Его соперник начал маневрировать и прижимался к обочине трассы, чем не давал возможности человеку вырваться вперед. Россиянина это очень разозлило - прямо во время эстафеты он начал бить его палками.
При этом добавляется, что, по результатам соревнований, Мяки завоевал второе место, а Большунов – третье. Впрочем таким финалом лыжник из России не был доволен и сбил с ног финна, врезавшись прямо в него. Сам пострадавший спортсмен никак не отреагировал на провокации.
"Я был немного удивлен. Все произошло неожиданно. Считаю, что это плохо для спорта, и надеюсь, что такое не повторится, соревнования есть соревнования. Как спринтер я просто так коридор не отдам. Надеюсь, он это осознает", - рассказал финский лыжник в комментарии TV2.
Кроме этого, за 15 минут после инцидента Большунову сообщили о личной дисквалификацию за неспортивное поведение, а впоследствии от соревнований отстранили и одну из российских сборных. Другая, которая тоже представляла, страну заняла второе место.
Однако, члены дисквалифицированной команды не видят вины в поведении коллеги.
"Полностью поддерживаю Большунова и поступил бы так же на его месте. Не согласен с решением FIS дисквалифицировать только российскую команду, этого же заслуживали и финны. Раз за разом, случай за случаем, когда мы видим, что дисквалифицируют и наказывают только Россию, то в дальнейшем таких ситуаций будет только больше", - посетовал российский лыжник Евгений Белов.
Федерация лыжных гонок России решила подать апелляцию на действия Финна из-за нарушения им правил во время эстафеты.
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