Роналду возвращается к тренировкам после 19 дней борьбы с коронавирусом

Криштиану Роналду Фото из открытых источников

Под вопросом участие Роналду в матче Серии А со "Специей" в воскресенье, 1 ноября

Футболист итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после 19 дней болезни сдал негативный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба "Ювентуса".

Таким образом, португалец сможет вернуться на тренировки с командой. Однако, перед официальными матчами ему еще придется пройти медосмотр.

В связи с этим под вопросом участие Роналду в матче Серии А со "Специей" в воскресенье, 1 ноября.

Вследствие болезни португалец был вынужден пропустить матчи "Ювентуса" в Лиге чемпионов против "Динамо" и "Барселоны", последний они проиграли.

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Напомним, 13 октября стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду заразился коронавирусом COVID-19, в связи с этим спортсмен не смог выйти на поле в матче со Швецией в Лиге наций 14 октября.