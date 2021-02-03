Роналду и Месси стали лучшими футболистами десятилетия

Криштиану Роналду стал лучшим в Европе, а Лионель Месси в Южной Америке

Как отмечается, лучшим в Европе признан нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Второе место в "европейском" рейтинга занял защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос, а замкнул тройку вратарь мюнхенской "Баварии" и национальной команды Германии Мануэль Нойер.

В то же время, рейтинг южноамериканских футболистов возглавил форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую позицию занял лидер парижского "Пари-Сен-Жермен" и национальной команды Бразилии Неймар. Третья строчка досталась еще одному бразильцу - защитнику "Сан-Паулу" Дани Алвес.

Ранее сообщалось, что всемирно известные футболисты португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси не попали в ТОП-10 самых дорогих игроков мира.