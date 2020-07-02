Ребров получил престижную индивидуальную награду в Венгрии
Украинский специалист защитил чемпионский титул с "Ференцварошем"
Легендарный футболист киевского "Динамо", а ныне - наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Об этом говорится в сообщении местной Федерации футбола.
В борьбе за награду украинский специалист опередил в голосовании коуча "Мезйоковешда" Аттилу Куттора и главного тренера "Залаэгерсега" Мартона Габора.
"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Команда хотела прогрессировать и справилась с поставленной задачей", - сказал Ребров на торжественной церемонии награждения.
Az Év Edzője!— MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020
A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.
️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx
Напомним, что Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. За это время он выиграл два чемпионских титула с "зелеными орлами", а также вывел их в групповой этап Лиги Европы 2019/2020, где в квартете с российским ЦСКА, испанским "Эспаньолом" и болгарским "Лудогорцем" венгерский клуб занял 3-е место и не вышел в плей-офф.
Ранее стало известно, что "Карпаты" могут сняться с чемпионата Украины из-за проблем с финансами.