Ребров получил престижную индивидуальную награду в Венгрии

Украинский специалист защитил чемпионский титул с "Ференцварошем"

Легендарный футболист киевского "Динамо", а ныне - наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров признан лучшим тренером года в Венгрии. Об этом говорится в сообщении местной Федерации футбола.

В борьбе за награду украинский специалист опередил в голосовании коуча "Мезйоковешда" Аттилу Куттора и главного тренера "Залаэгерсега" Мартона Габора.

"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Команда хотела прогрессировать и справилась с поставленной задачей", - сказал Ребров на торжественной церемонии награждения.

Az Év Edzője!



A RangAdó Díjátadón a Ferencváros vezetőedzője vehette át a legjobb mesternek járó elismerést.



️"Jól kommunikáltam a csapattal, megvolt a kölcsönös bizalom, de a játékosokon múlt a címvédés, ők akartak jobban játszani." pic.twitter.com/UNbvpBTMmx — MLSZ (@MLSZhivatalos) July 1, 2020

Напомним, что Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. За это время он выиграл два чемпионских титула с "зелеными орлами", а также вывел их в групповой этап Лиги Европы 2019/2020, где в квартете с российским ЦСКА, испанским "Эспаньолом" и болгарским "Лудогорцем" венгерский клуб занял 3-е место и не вышел в плей-офф.

Ранее стало известно, что "Карпаты" могут сняться с чемпионата Украины из-за проблем с финансами.