Расширенные составы команд и допуск привитых болельщиков: Как хотят провести Евро-2020

Трофей Евро-2020 Фото из открытых источников

Также рассматривается возможность требования пребывания болельщикам на трибунах в масках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривает изменение формата проведения чемпионата Европы по футболу и рассчитывает, что матчи пройдут с болельщиками. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно сообщению, УЕФА получил подтверждение от всех стран, где запланированы матчи, о готовности принять турнир.

Чтобы турнир прошел без существенных эксцессов, в УЕФА рассматривают ряд мер, которые должны обеспечить безопасное проведение Евро-2020 как для команд, так и для болельщиков, среди которых:

увеличение количества игроков в заявках национальных сборных на турнир или же разрешение иметь игроков, которых в случае заболевания кого-то коронавирусом, можно будет включить в заявку. Это позволит избежать отмены или переноса игр в случае вспышки заражения;

допуск на матче болельщиков, которые уже сделали прививки против коронавируса или же тех, у кого есть отрицательные результаты теста на COVID-19;

требование находиться болельщикам в масках на трибунах.

Маловероятно, что на каком-то из стадионов Евро-2020 будет разрешено заполнение трибун на 100%. Пока в УЕФА не знают, на сколько будут заполнены стадионы в разных странах.

Уже известно, что Шотландия, Англия и Уэльс готовы принять часть матчей Евро-2020, если какой-то из запланированных городов не сможет принять участие в турнире.

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Ранее сообщается, что Всемирная организация здравоохранения рассматривает вариант повторного переноса даты проведения Чемпионата Европы по футболу, который должен был состояться в июне-июле 2020 года.