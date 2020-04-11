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Пусть возьмут мыло с веревкой и повесятся, - Усик раскритиковал процесс декоммунизации

Боксер Александр Усик Фото из открытых источников

Боксер заверил, что "Советского Союза" в Украине нет

Украинский боксер Александр Усик убежден, что декоммунизацию в Украине проводить не нужно. Об этом спортсмен рассказал в интервью журналистке Екатерине Бондаренко.

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые", - отметил Усик. 

Также боксер отметил, что проведение декоммунизации - это затраты, которые в это время не нужны стране.

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"Это проблема для людей. Им вообще без разницы, как называются улицы. Чтобы хлебец был. Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло с веревкой и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя", - украинский спортсмен. 

Напомним, недавно боксерский бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британским спортсменом Дереком Чисорой перенесли из-за пандемии коронавируса.  

 

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