Появился еще один претендент: Мигель Берчельт хочет подняться в легкий вес ради боя с Ломаченко

Василий Ломаченко Фото из открытых источников

Сейчас он является чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко. Об этом сам боксер рассказал в интервью порталу Boxingtalk.



"Меня мотивирует поддержка фанатов. Я усердно работал, чтобы стать чемпионом мира во втором полулегком весе. Я провел шесть защит титула. Настало время принять новый вызов. Я бы хотел подняться в легкий вес и встретиться с Василием Ломаченко", - отметил Берчельт.

При этом боксер убежден, что у них с украинцем вышел бы потрясающий бой.

"Василий - один из лучших боксеров мира. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим", - добавил он.

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Напомним, в следующем бою Ломаченко встретится с американцем Теофімо Лопесом. Поединок должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса бой перенесли на октябрь.

Тем временем Лопес "дерется" с украинцем в своих соцсетях, обещая "поцеловать в лоб" при встрече на ринге.