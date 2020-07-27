Появился еще один претендент: Мигель Берчельт хочет подняться в легкий вес ради боя с Ломаченко
Сейчас он является чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт заявил о желании провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко. Об этом сам боксер рассказал в интервью порталу Boxingtalk.
"Меня мотивирует поддержка фанатов. Я усердно работал, чтобы стать чемпионом мира во втором полулегком весе. Я провел шесть защит титула. Настало время принять новый вызов. Я бы хотел подняться в легкий вес и встретиться с Василием Ломаченко", - отметил Берчельт.
При этом боксер убежден, что у них с украинцем вышел бы потрясающий бой.
"Василий - один из лучших боксеров мира. Но чтобы претендовать на величие, нужна победа над кем-то великим", - добавил он.
Напомним, в следующем бою Ломаченко встретится с американцем Теофімо Лопесом. Поединок должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса бой перенесли на октябрь.
Тем временем Лопес "дерется" с украинцем в своих соцсетях, обещая "поцеловать в лоб" при встрече на ринге.