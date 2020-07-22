Постол проведет супербой с непобежденным американцем

Свой следующий бой украинский боксер Виктор Постол проведет 1 февраля Портал klitschko-brothers

Поединок боксеров станет главным событием вечера

29 августа в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) встретится с чемпионом мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе американцем Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Об этом сообщает ESPN.

Поединок боксеров официально утвержден и станет главным событием вечера. Также эта информация появилась на авторитетном портале BoxRec.

Отметим, что украинский боксер уже владел поясом WBC в первом полусреднем весе в 2015/2016 годах. Тогда он относительно быстро его потерял, проиграв единогласным решением судей непобежденному американцу Теренсу Кроуфорду (36-0, 27 КО).

Ранее планировалось, что титульный бой между Постолом состоится 30 ноября на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (США). Но этот план изменился, поскольку в середине августа американцу сделали операцию на руке.

Следующей датой стало 1 февраля 2020 года, однако из-за коронавируса поединок в китайском Хайкоу перенесли в США. Тогда он тоже не состоялся.

Затем планировалось провести вечер бокса во Фресно (США) 9 мая, но вирус распространился на весь мир, после чего была объявлена пандемия.