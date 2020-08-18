После разгромного проигрыша "Шахтер" поднялся на рекордную позицию в клубном рейтинге УЕФА

Футбольный матч "Шахтер" - "Интер" 17 августа 2020 года REUTERS

Донецкие "горняки" занимают 12 место в Европе

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" разгромно проиграл итальянскому профессиональному ФК "Интер" в одноматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы со счетом 5:0, однако все равно добавил себе очков и поднялся в клубном рейтинге УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Согласно рейтингу, теперь донецкие "горняки" занимают 12 место в Европе.

Как известно, клубным рекордом "шахтеров" является 13-я позиция, которую команда заняла в 2013 году.

Добавим, что, по новым правилам, которые ввел УЕФА из-за пандемии коронавируса, на этапах еврокубков, состоящих из одного поединка, за победу дается 3 очка, за ничью с переходом в серию пенальти - 2 очка, а поражение автоматически приносит 1 очко.

ФК "Шахтер" по итогам сезона сумел догнать "Боруссию" Дортмунд и "Тоттенхэм".

Напомним, 10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020. Единственный представитель Украины в этом турнире - донецкий "Шахтер" - узнал своего потенциального соперника по четвертьфиналу.