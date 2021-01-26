live
Новости » Спорт Читати новину українською

Португальский футболист Пепе устроил разборки с одноклубником прямо на поле

Португалец Пепе в очередной раз устроил разборки на футбольном поле Фото из открытых источников

Спортсменов пришлось разнимать коллегам и арбитру

На футбольном поле двукратный чемпион Португалии, ексзірка мадридского "Реала" и защитник "Порту" набросился с кулаками на члена своей команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечается, инцидент произошел в первые минуты после окончания матча 15-го тура Премьер-лиги между "Порту" и "Фаренсе".

При этом добавляется, что Пепе начал спор с полузащитником своего же ФК Мамаду Лум Н'Диайе. Сперва футболисты обменялись несколькими словами, а потом набросились друг на друга с кулаками. Их сразу остановили другие спортсмены и арбитр.

Впрочем, в содеянном свою вину усматривает Н'Диайе.

"Это никогда не должно было произойти. Пепе для меня старший брат. Инцидент вызывает сожаление, но я всегда был образцом дисциплины. Извиняюсь перед фанатами", - прокомментировал он.

Пока не известно, из-за чего между спортсменами разгорелся спор.

Впрочем Пепе такой вариант решения недоразумений применяет уже не впервые, за это он получил славу "брутального".

 

Новости по теме: Первая ракетка мира Джокович бросил мячом в судью US Open, атлета дисквалифицировали

Ранее сообщалось, что во время Кубка мира по лыжному катанию россиянин Александр Большунов начал бить своего финского соперника палками, а затем и вообще сбил его. Спортсмена разозлило то, что он не смог обогнать лыжника и занять второе место.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Субсидии и реализация закона о соцполитике: В ВРУ хотят заслушать министра Лазебную Блокировка свободных мест и дополнительные камеры наблюдения: Разумков рассказал, как в Раде будут бороться с кнопкодавством Контроль надо возвращать в более жестком формате, – Разумков о пожаре в Харькове "Появился еще один фронт": Разумков поздравил украинцев с Новым годом
Loading...

программы канала ZIK

Снежана Егорова | Ток-шоу
Провал вакцинации. Тарифы и коммунальные услуги. Неделя украинского | Ток-шоу
Илья Кива | Ток-шоу
Тарифные протесты. Заседание фракции
Языковые баталии. Тарифы бедности. Сорванное увольнение с ОРДЛО | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу