Португальский футболист Пепе устроил разборки с одноклубником прямо на поле

Португалец Пепе в очередной раз устроил разборки на футбольном поле Фото из открытых источников

Спортсменов пришлось разнимать коллегам и арбитру

На футбольном поле двукратный чемпион Португалии, ексзірка мадридского "Реала" и защитник "Порту" набросился с кулаками на члена своей команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как отмечается, инцидент произошел в первые минуты после окончания матча 15-го тура Премьер-лиги между "Порту" и "Фаренсе".

При этом добавляется, что Пепе начал спор с полузащитником своего же ФК Мамаду Лум Н'Диайе. Сперва футболисты обменялись несколькими словами, а потом набросились друг на друга с кулаками. Их сразу остановили другие спортсмены и арбитр.

Впрочем, в содеянном свою вину усматривает Н'Диайе.

"Это никогда не должно было произойти. Пепе для меня старший брат. Инцидент вызывает сожаление, но я всегда был образцом дисциплины. Извиняюсь перед фанатами", - прокомментировал он.

Пока не известно, из-за чего между спортсменами разгорелся спор.

Впрочем Пепе такой вариант решения недоразумений применяет уже не впервые, за это он получил славу "брутального".

C’etait tendu entre Pepe et Loum en fin de match



pic.twitter.com/wpZ1wsRF35 — As Quinas⚽️ (@AsQuinasOff) January 25, 2021

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