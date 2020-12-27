Победу Лопеса над Ломаченко признали крупнейшей сенсацией в боксе в 2020 году

Бой Ломаченко-Лопес Top Rank Boxing

Свой выбор авторы рейтинга объяснили шоком от исхода боя

Победу американского спортсмена Теофимо Лопеса над украинцем Василием Ломаченко признали самым неожиданным результатом в боксе в 2020 году. Соответствующий рейтинг составил американский журнал The Ring.

Выбор именно этого события объяснили неожиданностью победы Лопеса, который имеет меньше опыта по сравнению с украинцем. "Лопес, которому было всего 23 года, не имел ничего общего с опытом Ломаченко. Он не должен был побеждать, но победил. Ни один другой результат в 2020 году не приблизился к величине этого шока", – говорится в описании.

Напомним, в ночь на 18 октября в американском Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Ломаченко и американцем Лопесом, который завершился поражением для нашего спортсмена. Победу Лопеса единогласно назначили судье.

Позже Василий Ломаченко заявил, что он не соглашается с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу и считает себя победителем боя. По словам боксера, во второй половине поединка он был лучшим.

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Впоследствии стало известно, что украинский боксер Василий Ломаченко после боя с американцем Теофимо Лопесом требует операции. После этого он перенес хирургическое вмешательство на правом плече, а врач боксера заявил, что Ломаченко не сможет тренироваться до конца января.