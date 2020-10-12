Пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Германии: Он достиг рекорда Михаэля Шумахера

Льюис Хэмилтон Фото из открытых источников

В этом сезоне у британского гонщика еще есть все шансы побить рекорд Шумахера

Пилот команды Mercedes в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, одержав первое место на Гран-при Германии. Об этом сообщается на официальном аккаунте F1 в Instagram.

Согласно сообщению, британский гонщик Льюис Хэмилтон достиг рекорда знаменитого Михаэля Шумахера и уже в этом сезоне имеет все шансы побить его.

"Наблюдая за его доминированием так долго, я не думал, что кто-то, а особенно я, мог представить, что я буду рядом с Михаэлем с точки зрения рекордов. Так что это невероятная честь, и нужно время, чтобы к ней привыкнуть", - отметил британец.

Ближайшим их преследователем является немец Себастьян Феттель — у него 54 победы. Самому же Хэмилтону для 91 победы был нужен 261 заезд. У Шумахера этот показатель больше — он провел 308 заездов.

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Напомним, ранее Льюис Хэмилтон стал самым богатым действующим спортсменом Великобритании по версии ежегодного рейтинга The Sunday Times Rich List 2020. В 2019 автогонщик стал шестикратным чемпионом "Формулы-1", что позволило ему увеличить свое состояние на 37 млн фунтов — до 224 млн фунтов стерлингов (свыше 253 млн евро).