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Первым начнет "Динамо": Стало известно, когда украинские клубы стартуют в еврокубках

Киевское "Динамо" сегодня отправляется на первый тренировочный сбор в турецкий город Белек Портал dynamo.kiev.ua

В сезоне 2020-2021 на евроарене Украину будут представлять пять футбольных клубов

Стало известно, когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2020-2021. В частности, Украину на евроарене представят пять клубов, передает "УНИАН".

Согласно сообщению, донецкий ФК "Шахтер" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, а киевский ФК "Динамо" стартует с квалификации. На групповой стадии Лиги Европы уже точно выступит луганская "Заря", а черниговская "Десна" и ковалевский "Колос" попытаются пробиться туда через квалификацию.

Первым среди украинских клубов в евросезоне стартует "Динамо". Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов начнется 15-16 сентября. Своего соперника киевляне узнают 31 августа.

"Колос" свой дебютный матч в еврокубках проведет 17 сентября. На эту дату запланирован старт второго квалификационного раунда Лиги Европы. Жеребьевка состоится 31 августа.

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"Десна" начнет свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 24 сентября. Жеребьевка этой стадии запланирована на 1 сентября.

"Шахтер" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет 20 или 21 октября. Своих соперников "горняки" узнают в ходе жеребьевки 1 октября.

"Заря" стартует в Лиге Европы 22 октября. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы запланирована на 2 октября.

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Ранее сообщалось, что 10 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020, во время которого донецкий "Шахтер" узнал своего потенциального соперника по четвертьфиналу. Им стал победитель пары "Айнтрахт Ф." (Германия) - "Базель" (Швейцария).

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