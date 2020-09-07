Первая ракетка мира Джокович бросил мячом в судью US Open, атлета дисквалифицировали

Новак Джокович попал мячом в шею судьи Super Sport

До этого инцидента у Джоковича было 26 побед и ни одного поражения

33-летнего сербского теннисиста, первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США после того, как бросил мячом в линейную судью и попал ей в шею. Об этом сообщает Super Sport.

Согласно сообщению, инцидент произошел во время матча Джоковича с испанцем Пабло Каррено. Джокович проиграл подачу и хотел ударить мячом в стенку корта, однако промазал и попал в арбитра, которую впоследствии забрали с корта. Зато первая ракетка мира получил дисквалификацию за агрессивное поведение.

This is the incident that got Novak Djokovic defaulted from his fourth round match and out of the US Open pic.twitter.com/1nwLK2Z2FD — Duncan McKenzie-McHarg (@duncanmcmc) September 6, 2020

Как отмечается, до этого случая у сербского спортсмена было 26 побед и ни одного поражения. Джокович извинился за поступок и объяснил, что нечаянно попал мячом в арбитра.

"Я расстроен и опустошен. Слава Богу, с линейным судьей все нормально. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Абсолютно нечаянно. Абсолютно неприемлемо. По поводу дисквалификации, то мне нужно поработать над своим разочарованием и превратить все это в рост и эволюцию. Прошу прощения у US Open и всех, кого задело мое поведение", - написал Джокович в Instagram.

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Напомним, в конце сербский теннисист Новак Джокович, который является первой ракеткой мира, и его жена Елена заболели на коронавирус COVID-19. Это произошло после того, как спортсмен принял участие в серии теннисных выставок, которые он организовал в Сербии и Хорватии и которые критиковали за несоблюдение карантинных ограничений.