Первая ракетка мира Джокович бросил мячом в судью US Open, атлета дисквалифицировали

До этого инцидента у Джоковича было 26 побед и ни одного поражения

33-летнего сербского теннисиста, первую ракетку мира Новака Джоковича дисквалифицировали с Открытого чемпионата США после того, как бросил мячом в линейную судью и попал ей в шею. Об этом сообщает Super Sport.

Согласно сообщению, инцидент произошел во время матча Джоковича с испанцем Пабло Каррено. Джокович проиграл подачу и хотел ударить мячом в стенку корта, однако промазал и попал в арбитра, которую впоследствии забрали с корта. Зато первая ракетка мира получил дисквалификацию за агрессивное поведение.

This is the incident that got Novak Djokovic defaulted from his fourth round match and out of the US Open pic.twitter.com/1nwLK2Z2FD