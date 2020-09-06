Перед началом матча Украины и Испании в украинской сборной заменили ключевого игрока

По данным СМИ, Тарас Степаненко травмировал колено

Перед матчем между сборными Украины и Испании, который состоится сегодня, 6 сентября, на тренировочном стадионе "Реала", опорного полузащитника Тараса Степаненко заменили на Евгения Макаренко. Об этом говорится в заявлении Украинской ассоциации по футболу.

Там, причина подобного решения не называется.

Однако, как сообщает FootballHub, ссылаясь на слова пресс-аташе сборной Александра Гливинского, полузащитник донецкого "Шахтера" травмировал колено. Из-за этого главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко был вынужден внести коррективы в заявку на матч, заменив Степаненко хавбеком бельгийского "Кортрейка" Евгением Макаренко.

Сейчас окончательная заявка на матч выглядит так:

Вратари: Бущан, Пятов, Лунин

Защитники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка, Марлос, Харатин, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Супряга, Мораес

Уточним, что матч также пропустят Сергей Болбат, Валерий Бондарь и Роман Безус.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко вышел на первое место в национальной команде по общему количеству голов и результативных передач.