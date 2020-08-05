Отказались от льва: "Карпаты" презентовали новый логотип футбольного клуба

Фото: ФК Карпаты

На новом лого отсутствует изображение льва и даты основания клуба

Львовские "Карпаты" презентовали новый логотип клуба в бело-зеленых цветах, отказавшись от традиционного "льва". Об этом сообщила пресс-служба ФК.

В частности, на новом лого отсутствует изображение льва и даты основания клуба, а присутствует лишь его название, три звезды и мяч.

Новый логотип ФК "Карпаты" Пресс-служба ФК "Карпаты"

Вместе с тем, представители клуба решили передать бывший главный символ клуба тем, кто "больше всего заслуживает им владеть" - Общественной организации "Ультрас Карпаты".

"Я убежден, что дальше мы все будем плыть в одной лодке, имея одно общее видение, одну стратегию и одну цель. Вместе с вами, настоящими фанатами, которые всегда будут носить герб на сердце и никогда не "переобуются", вместе с вашим доверием и поддержкой, мы сделаем сильный клуб, которым будем гордиться", - сказал совладелец "Карпат" Олег Смалийчук.

Напомним, ранее контрольно-дисциплинарный комитет исключил львовские "Карпаты" из розыгрыша украинской Премьер-лиги сезона 2019/2020. Такое решение было принято в связи с повторной неявкой клуба на матч чемпионата без уважительной причины.

Как известно, "Карпаты" планировали сняться с чемпионата из-за серьезных финансовых проблем. У львовского клуба отсутствовали средства на трехнедельный выезд, а один из владельцев команды не шел на диалог и не пытался никак помочь им выйти из трудной ситуации.

Кроме того, у "львов" есть долг в размере 5 миллионов долларов, из-за которого получить лицензию на участие в следующем сезоне УПЛ было практически невозможно. Поэтому в клубе решили не тратить деньги на доигрывание турнира.