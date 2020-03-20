Олимпийский огонь из Греции доставили в Японию

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Япония не хочет отменять Олимпийские игры даже из-за коронавируса

В пятницу, 20 марта, олимпийский огонь прибыл из Греции в северо-восточную японскую префектуру Мияги. Об этом сообщает AP .

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса не было привычной традиционной церемонии передачи огня, поскольку ранее факел с пламенем лично несли спортсмены. На этот раз огонь прибыл самолетом.

Впрочем, на сокращенную церемонию вручения огня встречать самолет прибыли председатель организационного комитета "Токио-2020" Йосиро Море, глава Национального олимпийского комитета Японии и глава Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по вольной борьбе Саори Есида.

Сообщается, что они поднялись по переносной лестнице и вошли в самолет, а потом вернулись, держа факел в виде цветка сакуры с горящим внутри пламенем.

Символично, что это произошло в той части Японии, которая была разрушена землетрясением и цунами в 2011 году. Даже если игры перенесут, чего сейчас не хочет Япония, то эта церемония станет объединяющим моментом для японской публики.

Тем не менее, пока планируется начать эстафету 26 марта в футбольном тренировочном центре в соседней префектуре Фукусима, также пострадавшей от удара стихии в 2011 году.

Местная власть призывает людей воздержаться от массового встречаемости огня вдоль маршрута прохождения эстафеты через угрозу распространения коронавирус. Правительство страны заявляет, что коронавирус не помешает проведению соревнований и выступает против отмены и переноса Игр.

Ранее сообщалось, что Греческий Олимпийский комитет отменил эстафету Олимпийского огня, для того чтобы защитить граждан от распространения коронавирус COVID-19.